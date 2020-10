Clemente Rodríguez: “Sería mi sueño retirarme en Boca"

Si nos ponemos a nombrar jugadores que vistieron la camiseta de Boca y tuvieron mucho éxito al hacerlo, en la lista no puede faltar Clemente Rodríguez. Es más, el defensor seguramente quedaría posicionado en los puestos más altos.

Fueron dos etapas las que vivió en el club, siendo la primera la más exitosa: dos torneos locales, tres Copa Libertadores y una Intercontinental, siendo parte del tan recordado duelo ante Milan ganado por penales.

En diálogo con el programa de radio Puede Pasar, el ahora jugador de Deportivo Merlo confesó que con sus 39 años, ya sabe que está cerca del final de su carrera y no evita pensar en eso.

Luego de afirmar que habló con Riquelme hace poco tiempo y de alagar su desempeño en el rol de vicepresidente segundo, soltó: "Creo que Boca está volviendo a lo que era antes y va a seguir mejorando mucho más”.

Y casi que mandándole un mensaje a Juan Román, dejó en claro: "Todavía me siento bien y tengo ganas de seguir jugando. El año que viene veré qué hacer, pero sería mi sueño retirarme en Boca. Ojalá se me de la oportunidad. Espero pronto estar ahí devuelta y vestir esa camiseta"

De igual manera, expresó: "No lo hablé con Román, pero él siempre me carga. '¿Hasta cuándo pensás jugar?' Yo me río. Pero mientras me siento bien quiero seguir". Veremos si Russo, quien ya supo dirigirlo, le abre las puertas de su plantel.

