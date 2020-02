Ahora es todo felicidad en Racing: lo que pasó el domingo en el Cilindro de Avellaneda todavía tiene extasiados a los hinchas.

Sin embargo, este martes, desde el último programa de Closs Continental cayó una bomba para todos los fanáticos de la Academia.

El periodista Ariel Senosiain informó que Diego Milito analiza irse del club en los próximos meses. La relación con la dirigencia está casi rota.

"Diego Milito está cansando de la comisión directiva de Racing al punto que analiza irse del club, dejar el cargo de manager. No lo hará ahora porque trajo a Beccacece y hace un par de semanas le dijo 'es un año político, algo te va a salpicar'", abrió.

Además, se refirió a la relación que tiene el exjugador con el presidente del club, Víctor Blanco: "Entre Milito y Blanco la relación está lejos de lo ideal".

"El desencadenante fue el último libro de pases. Donde Milito le dijo a Beccaece que iba a haber un dinero para incorporar, que después nunca existió; donde había dos negociaciones avanzadas y ninguno de esos jugadores terminó llegando. Lo que ve es que no tiene mucho para hacer, que ya llegó a un techo. Lo que siente Milito es que no lo dejan hacer. Quiere proyectar algo a largo plazo, pero que esta directiva no lo deja hacer", detalló.

Por último, Senosiain finalizó: "Si Milito no se fue hoy es para no dejar solo a Beccaece. Lo que dijo a sus íntimos es que a mediados de año es difícil que llegue".

Lee También