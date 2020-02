Junior de Barranquilla empató contra el Once Caldas y el juego del equipo no gustó a muchos de los hinchas del 'tiburón' que criticaron al técnico Julio Comesaña.

Es por esto que el entrenador uruguayo le quitó importancia a los comentarios contra él y aseguró que ya está acostumbrado a eso.

“Que la gente se la agarre conmigo no tengo problema porque ya estoy acostumbrado. Mañana no se me arrima nadie y van a decir que tengo coronavirus y después me dan un beso y otro monumento más”, dijo Comesaña.

El técnico comentó que ya conoce muy bien a los seguidores del 'roji blanco' y que la parte emocional es muy importante tanto para los jugadores como para los hinchas.

"Yo llevo mucho tiempo en Barranquilla y sé que Junior es un equipo emocional, que juega con las emociones desde la cancha, impregna al hincha y ellos devuelven, sino genera eso es capaz de que le grita el ‘ole’ al contrario. Ya todo eso lo conozco y estoy acostumbrado a las cosas que siempre han sido difíciles”, contó Julio.

Junior ocupa la octava ubicación de la tabla de posiciones con 8 puntos y su juego no termina de convencer a los aficionados.

Lee También