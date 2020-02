Días atrás, el 'Bombardero' Valencino revolucionó todo al asegurar que "Junior no tiene historia". Según el exfutbolista, como el equipo de Curramba no ha ganado nada a nivel internacional, no es un club reconocido.

Hasta ahí, solo los hinchas de Junior estallaron de ira y le cobraron fuerte a Iván René por decir eso. Luego, todo tomó otro tinte con un tuit del Junior de Barranquilla donde aseguraba que Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez son los dos jugadores más grandes que han pasado por la institución 'Rojiblanca'.

����| Este domingo al Metro, a ver a los dos más grandes de la HISTORIA de Junior acompañados del plantel que sueña cada día con lograr los objetivos. ¡VAMOS JUNTOS HASTA EL FINAL! #VamosJunior��⚪�� pic.twitter.com/do6AWyPou0 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) February 12, 2020

Eso no le gustó nada a Iván René, quien en su carrera como futbolista le dio muchas alegrías al Junior con sus goles. En entrevista para RCN, Valenciano explotó: “Me parece un total desatino del club poner un trino de esa manera. Nunca puedes olvidar a jugadores que han hecho historia también”.

Y, para acabar de completar esta polémica que se armó con el exfutbolista, también salió Julio Comesaña a dar su punto de vista. En rueda de prensa, hizo respetar al Junior y les recordó a todos lo que significa el club barranquillero para todo el fútbol colombiano.

Así respondió Julio Comesaña sobre si Junior tiene o no historia:

Así respondió el técnico Julio Comesaña cuando le preguntaron que si Junior tenía historia. Informa:@Rdeportes. pic.twitter.com/4PivlEFIfM — DeportesEH (@DeportesEH) February 14, 2020

Lee También