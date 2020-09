Advertencia de Comesaña a los mentirosos: "Hablan cosas que no son"

La renuncia "sorpresiva" de Julio Comesaña al Junior de Barranquilla fue un bombazo que sacudió al fútbol colombiano. Apenas habían pasado dos días desde que el equipo de Curramba se había consagrado campeón de la Superliga cuando se confirmó la salida del técnico colombo-uruguayo.

Tras confirmarse su renuncia, muchas teorías se empezaron a filtrar y algunas se confirmaron como noticia. Varios programas deportivos insinuaron al aire que su renuncia se debía al reciente escándalo que protagonizó Teófilo Gutiérrez en redes sociales soltando amenazas. Sin embargo, todavía no se conoce con certeza la razón por la que Comesaña dejó el Junior.

Sin embargo, parece que el portal 'Nuestros Deportes' tuvo un primer acercamiento con Julio Avelino y el estratega les aseguró que en su debido momento, saldrá en público a contar los motivos de su salida. Por ahora, mandó una severa sentencia a quienes han hablado de su salida sin tener certeza de sus decisiones:

“La gente habla cosas que no son. Yo, si no sé, me callo la boca. Han dicho que Rangel, que Teófilo... Algo hay que decir y dicen cosas que no son. No voy a salir a contestar cosas que no son. Cuando hable voy a decir la verdad de las cosas. La verdad irrebatible, que nadie puede salir a decir que no es la verdad”.