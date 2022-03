Nacional vs. Guaireña por la Copa EN VIVO Y EN DIRECTO Sudamericana 2022

Por la primera fase de la Copa Sudamericana, Nacional en condición de local recibe a su similar de Guaireña en un duelo que se disputará este jueves 10 de marzo. Las emociones de este duelo se transmitirán EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, CONMEBOL TV, BEIN SPORTS, Y FANATIZ.

El cruce se realizará en el Estadio Defensores del Chaco. La última vez que se vieron las caras fue el pasado 8 de noviembre del 2021 en un cotejo que concluyó igualado 0 a 0 en el pizarrón.

Los de casa saben que esta serie no será nada sencilla y por este motivo, se entrenaron para comenzar ganando en este primer partido. Nacional acude a este emparejamiento luego de ganarle a General Caballero JLM en duelo correspondiente al campeonato paraguayo.

Guaireña, por su parte, reconoce la importancia de este encuentro y su intención será la de complicar los intereses de su rival. Los visitantes no han cosechado buenos resultados en las últimas semanas y tratarán de mejorar su panorama.

¿Cuándo se enfrentarán Nacional y Guaireña por la Copa Sudamericana?

El juego se disputará este jueves 10 de marzo Estadio Defensores del Chaco.

Horario por paises

Argentina: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Bolivia: 18.15 horas sin TV

Brasil: 19.15 horas por CONMEBOL TV

Chile: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Colombia: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

Ecuador: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

México: 16.15 horas SIN TV

Paraguay: 19.15 SIN TV

Péru: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

Uruguay: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Venezuela: 18.15 horas por DIRECTV SPORTS

Estados Unidos: 14.15 horas PT / 17.15 horas ET be IN SPORTS y Fanatiz