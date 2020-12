Dalma hizo llorar a todos con la foto que subió después del partido de Boca

Anoche, Boca Juniors y Racing se enfrentaron por el duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El xeneize debía dar vuelta la serie para meterse, por tercer año consecutivo, entre los cuatro mejores equipos del continente.

Ahora, Santos espera ser el rival que impida (con la ayuda de Palmeiras) una nueva final ante River, tal como ocurrió en 2018.

Al finalizar el encuentro, una publicación realizada por Dalma Maradona puso melancólicos a los hinchas del club de La Ribera.

"Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste... Yo no necesito nada porque yo disfruté los mejores momentos de mi vida con vos. Colgados del palco, yo relatándote los penales cuando te ibas afuera porque preferías no verlos, los abrazos cuando le ganamos al Palmeiras en Brasil", abre.

Por último, y mientras se la puede ver con la casaca especial que el club usó para homenajear a su papá, la actriz concluyó: "Cierro los ojos y estamos ahí...YO YA GANÉ! Te extraño TODOS LOS DÍAS! No necesito más! Gracias por hacerme amar estos colores! Que lindo es ser de Boca! Gracias papá!"

¡Fuerza, Dalma!

