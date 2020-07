De Rossi: "Bianchi en Boca es un dios y en Roma es medio boludo"

�� "Le dicen pechofrío a uno que marcó más de 1000 goles en su vida! Nadie como él se ha acostumbrado a disfrutar del amor de la gente y también a soportar las críticas, muchas veces injustas. Él perdió dos finales de Copas América por penales, y yo soy campeón del mundo por penales... Mira, él es un pechofrío en la Argentina y yo soy un héroe junto con mis compañeros por haber ganado el Mundial del 2006... ¿Y cuál es la diferencia? 5 centímetros", agregó el italiano Daniele De Rossi en diálogo con el diario La Nación de Argentina ������

