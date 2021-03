"Demuestra autoestima": Pedro García defendió a Enzo Gutiérrez por fallar penal

Universitario de Deportes decepcionó en la primera jornada de la Liga 1. Después de un positivo pero decadente 2020, se esperaba que comience el torneo peruano con el pie derecho.

El encuentro fue contra Melgar y quedó 1-1. Si bien los Cremas pudieron ganar el encuentro, la figura terminó siendo José Carvallo. El arquero terminó salvando a los Cremas de la derrota.

Entonces, las críticas hacia Ángel Comizzo dijeron presente. La más importante era la que pedía la titularidad de Alex Valera, quien venía bien y fue suplente, lo que para muchos fue inexplicable.

Más incomprensible aún fue cuando Enzo Gutiérrez se falló un penal por picarla. Entonces, el delantero argentino fue muy criticado.

En Al Ángulo, sin embargo, Pedro García lo defendió: "Este penal picado no le quita jerarquía. Demuestra autoestima, personalidad. No creo que haber fallado le quite personalidad".

Así, en el programa de Movistar Deportes, se defendió a uno de los extranjeros cremas. Ahora, se verá si Comizzo insiste con Gutiérrez y opta por Valera. Poner a los dos también puede ser opción ¡Recién vamos un partido!

