Eddie Fleischman sobre el Alianza-Huancayo: "No le gana a nadie"

Alianza Lima vive uno de los peores años de su historia. Si no habrían tres equipos impresentables en la Liga 1, si no habrían cambiado la cantidad de descendidos y sino hubieran ganado los puntos en mesa, hoy estarían en segunda división.

Las críticas son para todos. La dirigencia, los tres cuerpos técnicos que han pasado y, por supuesto, los jugadores no han estado a la altura de una gran institución como el club de la Victoria.

Hoy por hoy, están peleando por salvarse. Solo queda un partido por jugarse y si no ganan estarán muy complicados. Tienen que ganar a pesar que solo han sumado tres puntos en los últimos 8 partidos.

Por ello, buscan ganar la confianza que no han tenido en todo el año. Eddie Fleischman no cree que lo puedan conseguir. Para él, hablar de un triunfo de Alianza no tiene lugar porque los Íntimos no proponen nada.

"Alianza Lima hoy no le gana a nadie. No tiene argumento futbolístico para decir que lo gana y yo me pregunto '¿Qué tiene Alianza para ganarle a Huancayo (si es que lo tiene...)?'", se preguntó para finalizar el Colorado.

Así, Fleischman no le tiene fe a los Blanquiazules. Habrá que ver si los jugadores salen a callar bocas. Tienen muchísima presión.

