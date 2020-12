'El Pibe' Valderrama ya tiene su candidato para reemplazar a Carlos Queiroz

Siguen las críticas y comentarios por las dos goleadas que sufrió la Selección Colombia en la última doble fecha de eliminatoria contra Uruguay y Ecuador, por las cuales, aún sin confirmación oficial, se iría el actual director técnico Carlos Queiroz.

Ya se ha hablado mucho de todo lo que pasó, pero siempre la voz de Carlos 'El Pibe' Valderrama va a ser importante debido a que es un emblema del equipo nacional y desde su visión volvió a hablar de los problemas más graves que tiene en la actualidad el equipo.

""Hasta ahora no hay un líder en la Selección, por eso estamos buscándolo… uno de los problemas es ese. No nos olvidemos que estos muchachos tienen dos mundiales. Hay que tener memoria. Ahora están en un bache porque perdimos dos partidos feo. Este es el momento. Yo ya estoy pensando en marzo. No estoy pensando en vacaciones, y eso que ya yo no estoy jugando. Hay que ganarle a Brasil", dijo el Pibe, en entrevista con AS Colombia.

Luego, habló sobre la identidad perdida del equipo nacional: "Nosotros tenemos una identidad su-ra-me-ri-ca-na. Eso lo estamos perdiendo porque el técnico nuestro es europeo y quiere jugar como europeo. Nosotros no podemos jugar como europeos. Nosotros somos su-ra-me-ri-ca-nos. Eso está pasando en nuestra Selección, pero yo tengo fe. Estos jugadores nos llevaron a dos mundiales y están jovencitos. Los viejos ya se fueron".

También le preguntaron sobre su candidato para ser el nuevo DT de la Selección: "¡Es colombiano! El mío es colombiano porque nosotros tenemos técnicos de capacidad para que dirijan a nuestra Selección, técnicos que han ido a mundiales y que tienen experiencia".

