El presidente de Gremio, en llamas: "Lo de Gallardo fue asqueroso y lo de River fue estafador"

En las últimas horas, las polémicas se generaron luego del partido entre Palmeiras y River Plate, correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Es que el conjunto Millonario entendió que fue perjudicado.

Mientras tanto, quien apareció en escena fue Romildo Bolzan, presidente de Gremio de Porto Alegre, quien explotó al recordar lo acontecido en las semifinales de la edición 2018 del certamen continental, cuando los de Núñez consiguieron la clasificación.

Fundamentalmente, el máximo mandatario de la escuadra brasileña le apuntó a la actitud de Marcelo Gallardo, quien apareció en el vestuario visitante, en el entretiempo del compromiso, a pesar de estar sancionado e imposibilitado para ello.

"Lo que pasó quedará siempre en mi memoria", comenzó disparando Bolzan. Aquel día, River comenzó perdiendo pero se terminó imponiendo por 2-1 gracias a las anotaciones conseguidas por Rafael Borré y Gonzalo Martínez.

"Lo que no quiero para mí, no quiero para los demás, pero como tuvimos una injusticia en la semifinal en 2018...", profundizó Bolzan, haciendo referencia a lo que tuvo lugar hace apenas algunos días en Palmeiras vs. River.

"Fue una absoluta transgresión por una incapacidad deportiva, un auténtico desprecio lo que hizo River para llevar a su entrenador en medio del descanso. Eso fue repugnante, asqueroso, despectivo y sin juego limpio. River fue un club estafador", completó en diálogo con 'Show dos Esportes'.

