¿Empezaron las excusas? Juan Cruz Real y su preocupación por su nomina corta

En lo que va de 2021, América de Cali no sabe lo que es una victoria, pues en el primer partido del año, quedó eliminado de la Copa Colombia a manos del Deportivo Pasto. Días después empató frente a Águilas Doradas de Rionegro en la primera fecha de la Liga BetPlay y en el último compromiso cayó frente a Junior de Barraquilla.

A pesar de que los 'Diablos Rojos' demostraron cosas muy buenas en su juego y por tramos fue superior a Junior, no logró sacar ventaja una vez igualó y después, Sebastián Viera marcó un espectacular golazo para sentenciar la victoria 'Rojiblanca'.

➕ "Contento no me voy pero sí tranquilo, a pesar de todas las ausencias que teníamos generamos las mejores opciones del partido" Juan Cruz Real, DT América. pic.twitter.com/p3KePJyrmP — Win Sports Tv ���� (@WinSportsTV) January 31, 2021

Tras la derrota, el entrenador del actual campeón del fútbol profesional colombiano hizo un balance acerca de su equipo y cuando habló acerca de su nómina, muchos hacen referencia a que apuntó contra la dirigencia 'Escarlata'.

"No tenemos una nómina extensa, tenemos una plantilla de calidad, no extensa. Teníamos bajas importantes, en ese sentido me quedo muy conforme con el esfuerzo que han hecho los jugadores".

El tema del recambio de jugadores y las posibilidades que tenga en su equipo, es de suma preocupación para el entrador argentino, pues próximamente deberá afrontar la Copa Libertadores y aún no se encuentra del todo conforme con los jugadores que han reforzado a América de Cali para este 2021.

