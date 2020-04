Es colombiano, juega en Turquía y tiró: "Si me llama Riquelme, mañana mismo me subo a un avión"

Jamás se podría haber imaginado Sebastián Vignolo que una pregunta suya tome tal relevancia como para dar la vuelta al mundo entero. Que llegue hasta Turquía, para que un delantero colombiano pueda ser consultado por su interés de jugar en Boca. Ni cuando entrevistó a Lucas Alario y le cuestionó si se pondría la camiseta del Xeneize a pesar de su pasado en River, ni cuando ante la respuesta negativa del jugador le insistió recordándole que Juan Román Riquelme había regresado al club y ni cuando toda la secuencia finalizó, el periodista se habrá imaginado lo que pasaría después.

Desde el programa Cultura de Gol usaron el recurso que nació de las palabras del 'Pollo' para vincular a Hugo Rodallega con el conjunto de La Ribera. "Si me llama Riquelme, mañana mismo me subo a un avión por más que no pueda salir del país. Me gustaría poder conocerlo, él fue un jugador espectacular y me encantaría poder reunirme. A mí no me gusta el mate pero puedo tomar café o una gaseosa", tiró entre risas el delantero que hoy juega en el Denizlispor de la Superliga turca. Sin dudas, un nombre que Ameal y compañía no debían tener en carpeta.

Estudiantes de La Plata, según reveló el futbolista, lo fue a buscar hace poco tiempo. Pero el pase no se dio y ahora sueña con conocer la Bombonera: "El año pasado me llamó Juan Sebastián Verón y me expresó su interés de tenerme Fui compañero de José Sosa y el me dijo que si se podía, vaya para allá. Me habló muy bien del club", explicó. Claro, mientras los rumores más fuertes dicen que hay chances de que Edinson Cavani pueda ponerse la azul y oro por al menos seis meses, parece dificil que se concrete esta movida. Pero uno nunca sabe...

Vamos a recordar un poco la trayectoria de Rodallega, que de joven pintaba para crack enserio, pero con el tiempo se pinchó. En el Sudamericano 2005 fue incluso más que Messi. La rompió toda con la Selección Colombia, anotó 11 goles rompiendo un récord de anotaciones en dicha competencia y fue elegido como figura. En ese momento jugaba en Deportes Quindío y lo fichó Deportivo Cali, de los clubes más grandes de su país. Hizo 12 goles en 26 encuentros y sostuvo que era cosa seria. Entre varios clubes interesados, eligió Rayados de Monterrey y allí comenzó a decaer: jugó para 4 equipos distintos en 3 años.

Luego, arrancó el desfile por el mundo: Wigan y Fulham en Inglaterra, descendiendo con el segundo en una muy mala temporada, luego pasó por el Akhisar Belediyespor, el Trabzonspor y su institución actual, el Denizlispor, todos de Turquía. Con 35 años, quien sabe que ya no tiene chances para ponerse nuevamente la camiseta de su país (jugó la Copa América 2007 y 2011, y también duelos de Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010), se permite ilusionarse con cerrar su larga trayectoria en uno de los clubes más grandes del continente. ¿Le darán la chance?

