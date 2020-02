En Santiago del Estero, Boca goleó 4-0 ante Central Córdoba y tuvo dos penales para agrandar el resultado. No obstante, Carlos Tevez y Franco Soldano erró a manos del Diego El Ruso Rodríguez.

Este viernes, en la conferencia de prensa habitual antes de la jornada de la Superliga Argentina, a Miguel Ángel Russo le preguntaron justamente por los remates desde los doce pasos.

¿TEVEZ DEBE SEGUIR PATEANDO LOS PENALES DE BOCA?#90MinutosFOX | El debate del panel luego de las declaraciones de Miguel Ángel Russo apoyando al delantero. pic.twitter.com/gOEqCax9nU — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 21, 2020

"¿Quién patea los penales el domingo si hay un penal?", le preguntaron al director técnico del Xeneize.

"Primero, es una necesidad imperiosa no volvernos locos ni nada por el estilo. Hemos hablado lo justo y necesario con la gente encargada de patear. No hemos cambiado nada. Lo terminaremos de hablar, pero tampoco nos lleva para otro terreno. Nos lleva para el terreno común que significa no convertir", respondió Russo.

Además, agregó: "Seguramente lo pateará Tevez. Lo terminamos de definir con quienes yo considero los pateadores. Nada del otro del mundo que por errar un penal hacer una historia tan larga. Está dentro de las cosas comunes y normales del fútbol".

Mientras la gran mayoría de hinchas de Boca piden a otro patear, la decisión es otra desde adentro del equipo.

