Fabra estrenó nuevo look de cuarentena y Wilmar Barrios lo trolleó: "Cabeza de tamarindo"

A raíz de la cuarentena decretada en Argentina por el avance del coronavirus, los clubes de fútbol de dicho país se vieron obligados a adaptar sus esquemas de trabajo a las casas de sus correspondientes futbolistas.

Sin la posibilidad de salir a las calles e ir a entrenarse a las instituciones, los jugadores tuvieron que adaptar sus hogares y modificarlos para poder seguir entrenándose allí.

Lógicamente, ante tanto tiempo libre en sus manos, los mismos empezaron a tener la necesidad de hacer cosas durante el mismo. Aunque en primera instancia los videojuegos o la lectura se encargaron del ocio, el correr de los días volvió rutinarias y aburridas dichas actividades.

Este domingo, por ejemplo, Frank Fabra, a través de su cuenta de Instagram, publicó una postal suya donde se lo puede ver acostado en el sillón con un cambio más que particular: su pelo. "New look", redactó el colombiano oficializando su nuevo peinado.

Si bien el flamante estilo del defensor fue bien recibido por parte de la mayoría de sus seguidores, uno de los comentarios que más se destacó fue el de Wilmar Barrios, ex compañero en Boca y compatriota de Frank en la Selección de Colombia. El actual hombre del Zenit, burlándose de su amigo, comparó la cabeza de Fabra con nada más ni nada menos que un "tamarindo".

