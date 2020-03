Falcioni: "Soy un paciente de altísimo riesgo y tuve que trabajar igual"

“Soy un paciente de altísimo riesgo: porque tuve neumonía, tuve cáncer, hice quimioterapia. El médico me dice que no debería estar trabajando. Pero bueno, me toca trabajar”.



Firma: Julio César Falcioni, DT de #Banfield, en @TyCSports. pic.twitter.com/mZRDTuYqt9