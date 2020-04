Fue campeón en River pero le quedó una espina: no lo llegó a dirigir Gallardo

Manuel Lanzini debutó en un momento complicado de River Plate pero terminó cerrando su ciclo en el conjunto Millonario con el anhelado título en el marco del Torneo Final 2014. En aquel momento, el volante ofensivo fue una pieza clave en la campaña del equipo comandado tácticamente por Ramón Díaz, que se coronó campeón en un Estadio Monumental repleto luego de una paliza a Quilmes por 5-0. Luego de ese festejo en Núñez, Lanzini terminó siendo transferido al exterior.

Con 21 años de edad, Manu se marchó a Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos, donde duró apenas una temporada antes de mudarse a la Premier League de Inglaterra para comenzar a vestir la camiseta de West Ham United. Sin embargo, el hoy futbolista de 27 años de edad, que también tuvo un breve paso por Fluminense, sigue teniendo una cuenta pendiente y conserva una espina: se marchó en medio del desembarco de Marcelo Gallardo como director técnico de River.

Manuel Lanzini enfrentando a Boca. (Foto: Getty)

"Me hubiese encantado participar de este River tan ganador y más que nada que me dirija un entrenador como Gallardo. Cuando asumió tuve la posibilidad de quedarme, pero para el club y para todos la mejor decisión en ese momento era una venta. Pero a mí me quedó esa espina de que me dirija él y se lo dije en todas las oportunidades en las que lo tuve cara a cara en los últimos tiempos", comenzó exteriorizando Lanzini en declaraciones brindadas a AM 690. ¿Tendrá alguna chance en el futuro?

"De lo único que me arrepiento por haberme ido es de no tenerlo a él como técnico. Ojalá que en un futuro nos encuentre juntos. Escuché que dijo que le hubiera gustado tenerme y es un orgullo. Es un técnico que te enseña, que te potencia y hay muy poca clase de entrenadores así. Estuve ese corto plazo con el Muñeco de técnico. Recuerdo la pretemporada: hacía mucho hincapié en la intensidad dentro de la cancha, cómo presionar, cómo jugar, tratar de agobiar a los rivales. Unos conceptos muy buenos", profundizó.

"En estos años esos conceptos dieron sus frutos. Y no es solo él: todo el cuerpo técnico, los ayudantes, los profes. Son un equipo muy bueno y eso es importantísimo también", continuó. Y luego fue más allá: "La final que le ganamos a Boca fue algo increíble, histórico, por cómo se dio, contra el eterno rival, porque nos quisieron sacar de nuestra cancha y lo lograron, sin la posibilidad de jugar con nuestra gente", exteriorizó sobre la final de la Copa Libertadores del año 2018.

