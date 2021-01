Gallardo sacó a la luz qué le dijo a sus jugadores luego de la derrota vs. Independiente

Luego de perder por 3 a 0 contra Palmeiras en lo que fue un encuentro de ida catastrófico por las semifinales de la Copa Libertadores, River tuvo que tomarse unos días para preparar su partido vs. Independiente por la Copa Diego Armando Maradona. Sin encontrarle respuestas a la propuesta del Rojo, el Millonario cayó y quedó eliminado del certamen local.

Este lunes, ya centrado en la revancha contra el club de Brasil, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa y exteriorizó las palabras que cruzó con el plantel una vez finalizado el cotejo contra el elenco de Avellaneda.

¿Qué le dijo Gallardo a los jugadores tras la derrota y eliminación en la #CopaDiegoMaradona? ¡Así demuestra el Muñeco lo que es la mentalidad de un competidor! pic.twitter.com/qXP5E7Q5so — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2021

"El sábado a la noche le dije a los jugadores: 'Traten de digerirlo lo más rápido posible, vamos al hotel, comemos, estamos amargados porque esperábamos otra cosa... pero mañana tendremos que cambiar la cabeza porque no hay tiempo de quedarse ahí en el bajón'", abrió el Muñeco.

Dejando en claro que la necesidad e importancia de levantar la cabza lo más antes posible será fundamental para definir el once que enfrentará a Palmeiras, Gallardo completó: "El fútbol no te da tiempo. Los que estén capacitados para salir rápidamente de ese espacio de frustración jugarán mañana. Si veo que están bien y con energía para ir por esa chance, jugarán. Me basaré en eso".

