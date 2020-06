Ginés González García le puso un mes tentativo a la vuelta de los entrenamientos

En Europa se reanudó la actividad futbolística en la mayoría de las ligas. En tanto, en América hay muchos países que ya tienen certezas en torno a la anhelada vuelta.

Sin embargo, Argentina sigue sin tener certezas, ni siquiera con respecto al regreso de los entrenamientos. Y desde algunos sectores del ambiente futbolístico están incómodos.

Por ello, quien apareció en escena para referirse a este asunto fue Ginés González García, Ministro de Salud de la República Argentina, que dio un mes tentativo para la vuelta.

"Dije a los clubes que conversemos para ver los resultados del comportamiento colectivo después de este período de cuarentena. Vamos a empezar primero con los entrenamientos, un mes antes, me dijeron que ese período estaría bien antes de volver a la competencia", comenzó asegurando.

"No sería mucho problema que entrenen los jugadores porque van en sus autos, cambiados, no usan el vestuario. Pero el 75% de ellos vive en el AMBA y no hay protocolo que valga, más allá de que lo tengo hecho. Eso podría generar muchos contagios", añadió en diálogo con 'Living in América'.

"Nos vendría bien la vuelta del fútbol para sacar un poquito las tensiones que estamos viviendo, pero no queremos que nos pase lo de Brasil, que empezaron y se armó un lío terrible. Tenemos que ser responsables como fuimos desde el principio. Pienso que agosto puede ser el mes, pero no me hagas decir algo que no puedo saber", completó.

