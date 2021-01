"Inexplicable": indignación en Uruguay por elección de Paolo sobre Luis Suárez

Si hay un futbolistas del cual en Uruguay se sienten orgullosos no solo por sus goles en la selección charrúa, sino también por sus logros con Barcelona, es Luis Suárez, quien no integró el once ideal de la Conmebol. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) le dio la posición de centrodelantero a Paolo Guerrero.

La elección no fue compartida por la web Ovación de Uruguay, que calificó la ausencia de Luis Suárez como 'inexplicable'. "El salteño, máximo goleador histórico de la selección celeste y de las Eliminatorias de Conmebol, quedó relegado por el peruano Paolo Guerrero".

Este es el equipo ideal de @CONMEBOL de la última década según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).



����Julio César

����Dani Alves

����Thiago Silva

����Mascherano

����Marcelo

����Casemiro

����Di María

����Messi

����Neymar

����Agüero

����Guerrero pic.twitter.com/xrpNcN9dgH — VarskySports (@VarskySports) January 27, 2021

Paolo Guerrero no es el único que cuestionaron en el once, también fueron críticos con las presencias del arquero brasileño Julio César y el mediocampista argentino Ángel Di María, de quien indican solo ser importante ante Holanda en el Mundial 2014.

Sobre Paolo Guerrero escribieron: "Seguramente es un jugador que cualquiera querría tener en su equipo y eso está fuera de discusión. Ganó el Mundial de Clubes 2012 y la Recopa Sudamericana en 2013 con Corinthians, pero no parecen ser suficientes como para comandar el ataque ideal. Y acá es donde debería estar Suárez".

Lee También