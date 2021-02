Lo reconoció el propio James: "No sé si vaya a jugar contra Brasil"

Las alarmas en la Selección Colombia están encendidas. La Tricolor podría quedarse sin varios de sus referentes para la próxima doble fecha FIFA en la que enfrentar a Brasil en Barranquilla y a Paraguay en Asunsión. James Rodríguez, sería el gran ausente.

Se anunció en Inglaterra y lo replicó el propio Reinaldo Rueda. Los clubes del Reindo Unido recibieron el aval para negarse a prestar sus jugadores para la fecha FIFA de marzo por la crisis del Coronavirus. Si permiten su salida, se verán obligados a guardar cuarentena de 10 días a su regreso.

Respecto a esa situación, el primer jugador en pronunciarse fue James Rodríguez. Lo hizo de manera informal en su primera transmisión en vivo en Twitch. Le preguntaron por esos partidos y él mismo reconoció que no sabe si podrá estar con Colombia para enfrentar a Brasil y Paraguay en marzo.

"No sé, la verdad, porque el tema está súper complicado. Porque cuando uno se va, a la vuelta hay que hacer cuarentena de diez días. No sé el tema cómo lo van a manejar, pero saben que siempre quiero ir a la selección, pero no sé la verdad, vamos a ver qué pasa".