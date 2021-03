Otra polémica de Jean Deza: dejó de ser jugador de Santa Rosa

Jean Deza no deja de generar noticias fuera de los campos de fútbol. El extremo había sido anunciado hace una semana como nuevo jugador de Santa Rosa de la Liga 2, sin embargo, su vínculo con el club duró solo unos días.

El club informó mediante un comunicado que dejan de contar con Jean, ya que el futbolista antes ya había firmado un contrato con Carlos Stein, club que jugará la Liga 2, luego de la resta de puntos que sufrió por el TAS.

"La directiva del Club Deportivo Cultural Santa Rosa comunica a nuestros hinchas, simpatizantes y nuestra querida población andahuaylina, que el jugador Jean Deza deja de ser parte de nuestro querido club".

"El jugador en mención sorprendió al a directiva al no declarar un contrato anterior en el Club Carlos Stein para este mismo año, produciéndose un doble contrato y entorpecer seriamente los objetivos del C. D. C. Santa Rosa", agregó el comunicado del club.

El delantero de 27 años tuvo una mala temporada 2020 con Alianza Lima. Sus apariciones en programas de espectáculos y salidas pese a toque de queda, hicieron que el club íntimo le rescindiera contrato.

