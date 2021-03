Jugó de 9 en Boca, la rompió, está en Europa y admitió que sueña con volver

La posición de centrodelantero en Boca dejó de ser indiscutida desde el retiro de Martín Palermo. De todas formas, en esa posición desfilaron cientos de apellidos y a algunos les fue mejor que a otros. Santiago Silva, Emmanuel Gigliotti, Daniel Osvaldo, Darío Benedetto y Ramón Ábila son algunos de los goleadores que vistieron la camiseta del Xeneize a lo largo de este tiempo.

Hoy, esa posición parece no tener un dueño, teniendo en cuenta el poco gol que aportó Franco Soldano desde su llegada al club y la poca continuidad que le da Miguel Ángel Russo a Wanchope.

Mientras tanto, un exdelantero del Xeneize que continúa su carrera por Europa, aseguró que quiere regresar y volver a vestir los colores del club del cual es hincha.

Se trata de Jonathan Calleri, quien actualmente milita en el Osasuna. El confesó que quiere tener otra etapa en Brandsen 805, pero que ahora no es el momento: "Estoy jugando en una de las dos mejores ligas de Europa. Creo que la Premier League está un escalón por encima de LaLiga, pero estoy en el top 3 de ligas, siempre jugando y enfrentándome a los mejores. Obviamente tengo el sueño de volver a vestir la camiseta del club, lo disfruté poco el tiempo que estuve, porque no era consciente de todo lo que vivía. Así como hice un gol de rabona desde la inconsciencia, creo que el hecho de no saber lo que implicaba el famoso mundo Boca, hizo que no lo pueda disfrutar", confesó en diálogo con '90 minutos'.

Además, el ex-All Boys recordó su histórico gol de rabona a Quilmes: "La jugada anterior, Carlos había pegado una pelota cerca del ángulo y la cancha se caía abajo, todos querían el gol de Tevez. Cuando lo veo corriendo por izquierda, se me cruzó pasársela pero me volvió y tiré la rabona en un momento de locura e inconsciencia. Fueron tres puntos importantes y sirvió para ser campeón".

