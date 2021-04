Jugó en Boca y podría volver en junio: "Si llega una oferta, la analizaría"

En el año 2014, luego de un muy buen paso por All Boys, Jonathan Calleri dio el gran salto de calidad y se puso la camiseta de Boca Juniors. Allí expuso muy buenos rendimientos y se ganó la titularidad. De hecho, se despachó con la interesante suma de 16 anotaciones en 41 partidos oficiales, lo que le valió una transferencia al exterior.

El poderoso Sao Paulo de Brasil fue quien confió en los servicios del delantero, que posteriormente defendió los colores de West Ham United, Las Palmas, Deportivo Alavés, Espanyol de Barcelona y Osasuna, su actual equipo. Sin embargo, mientras transita el final de la temporada en La Liga de España, ya analiza propuestas para el futuro.

En medio de ese panorama, Néstor Fabbri, tío del delantero que actualmente tiene 27 años de edad, aseguró que, si en junio llega una oferta desde Boca, se analizaría. Igualmente, al mismo tiempo, avisó que no se trataría de una negociación sencilla porque la prioridad del hombre que representó a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de 2016 es seguir en Europa.

"Yo pienso que si en junio a Calleri le llega una oferta de Boca la analizaría pero es un pase complejo. Seguro en algún momento la vuelta se dé", comenzó exteriorizando, en declaraciones brindadas a 'Crack Deportivo', el exdefensor que defendió las camisetas de All Boys, Racing Club, Argentino de Mendoza, América de Cali, Lanús, Boca Juniors, Nantes, Guingamp y Estudiantes de La Plata.

"A veces los tiempos de Boca no son los de Calleri y capaz que cuando sean los tiempos de Calleri no son los de Boca. Tiene que haber una coincidencia total. Ahora está con un grupo inversor y eso hace más difícil que llegue a un club. Calleri siempre es muy agradecido con Boca por haberlo llevado al nivel que lo llevó. Yo hablo con él todas las semanas pero no tocamos el tema del regreso a la Argentina", cerró Fabbri.

Jonathan Calleri en Osasuna. (Foto: Getty)

