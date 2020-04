Juan Cruz Kaprof, de los 6 partidos en River a soñar con volver

Llegar a la Primera de River es todo un logro para cualquier futbolista profesional. No obstante, mantenerse en un plantel repleto de figuras es todavía un desafío mayor.

Juan Cruz Kaprof logró lo primero, pero no lo segundo: debutó en 2013 y apenas jugó seis partidos donde hizo dos goles. Dos años después se marchó al Metz de Francia, pasó por Defensa y Justicia y también Atlético Tucumán.

Hoy está en Arsenal, donde tiene el mejor presente de su carrera a los 25 años y sueña con regresar al club que lo vio nacer.

"Está más que claro que me gustaría volver. Me quedó esa espina de no poder jugar esos partidos que uno necesita para mostrarse, Dios quiera que vuelva, que me toque la posibilidad y que pueda hacer los goles que estoy haciendo hoy en día, pero en River", manifestó en una entrevista con el periodista Federico Rubí por Instagram Live.

Además, agregó: "Si no me toca esa posibilidad joven, con la misma energía, y si se me da más maduro ojalá tenga la suerte de retirarme en River".

Si después de la cuarentena se mantiene en el nivel que estaba teniendo, sin dudas que muchas puertas se la abrirán al delantero.

+ El video:

Lee También