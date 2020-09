En Cali ya lo esperan y antes de su arribo el nuevo refuerzo del América dio sus primeras declaraciones

América de Cali dentro de pocos días volverá a la competencia. Teniendo en cuenta las tres citas a enfrentar los dirigentes de la institución escarlata se pusieron en la búsqueda de un atacante ideal para la última zona del campo luego de la desvinculación de Michael Rangel.

Los directivos tuvieron la posibilidad de incorporar a Dayro Moreno pero lamentablemente la cifra del delantero no estaba en la misma sintonía que la de la administración roja y por este motivo decidieron seguir mirando futbolistas en el sur del continente.

La respuesta llegó desde las filas del Arsenal de Sarandí y allí se empezó a generar una conversación con Juan Cruz Kaprof. La historia llegó a buen termino y el jugador arribará a la ciudad de Cali durante la siguiente semana para posteriormente ponerse a las ordenes de Juan Cruz Real.

En declaraciones entregadas al portal Futbolred, el jugador contó que se siente muy motivado por este nuevo desafio. "No quería decir nada antes de firmar, estoy muy contento, muy feliz porque estoy yendo a un club muy importante. Cuando me avisó mi representante me puse muy contento, acá se lo conoce mucho al América, sé la historia que tiene, uno sabe que es un desafío muy importante, me gustan mucho los desafíos, tenemos la Copa Libertadores y tres torneos más, y hay que apuntar a eso".

"Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, fue muy importante el llamado del técnico y del director deportivo para convencerme. Ahora no más palabras, sino hechos, ya quiero viajar y estar con el plantel", fueron las palabras del nuevo jugador del América de Cali.

