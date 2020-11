Sebastián Domínguez: "En México me decían que Cuauhtémoc Blanco es como Riquelme"

En todo el mundo hay ídolos populares que tienen mucho más reconocimiento en su país que a nivel mundial. Cuahtémoc Blanco y Juan Román Riquelme ejemplifican de gran manera esta afirmación.

En medio de un programa de ESPN en Argentina, el conductor Sebastián Vignolo estaba elogiando a los elementos argentinos y tratando de buscar la razón por la que, con grandes generaciones de jugadores, el país sudamericano solo ostenta 2 Mundiales.

Allí fue cuando lo interrumplió el exfutbolista Sebastián Domínguez, que se atrevió a lanzar una polémica comparación que, según él, los mexicanos realizan de vez en cuando: "Yo me ponía a hablar con los mexicanos en América y me decían: 'Cuauhtémoc Blanco es como Riquelme'. Ve a Televisa y di que no es lo mismo, te van a decir que eres un desubicado".

Hoy en #ESPNF90 ���� se hizo la comparación Juan Román Riquelme con Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué opinión tienen ustedes en México ����, amigos? pic.twitter.com/VCehJ1tKpM — Liga MX en Sudamerica (@MXSudamerica) November 13, 2020

El actual analista luego aclaró que no era un simple paralelismo futbolístico, sino que lo se ponía en juego era lo que significaba el nombre en cada país y lo distinto que es el reconocimiento cuando pasan la frontera de sus territorios.

Cabe aclarar que Domínguez jugó 29 partidos en el América durante el 2008, en lo que fue una etapa muy oscura en la historia del conjunto de Coapa.

