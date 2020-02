Estimado, Ud y quienes dudan, aquí está el texto del diario As sobre el partido. Lee la nota, que por si acaso, no he escrito yo. Jamás soy anti nada, ni miento. Te dejo el link:https://t.co/rxXPuoSs4z https://t.co/T6foNsuvZG pic.twitter.com/icEZBeUhU1