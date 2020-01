El 2006 será un año que a los hinchas de Boca le costará olvidar por un largo tiempo. Pese a contar con un panorama más que alentador y prometedor, el Xeneize no logró campeonar y perdió la chance de coronarse por primera vez en su historia como tricampeón del fútbol argentino.

Aunque por parte de la afición del club existió un gran disgusto con todos, el principal apuntado fue nada más ni nada menos que Ricardo La Vope, entrenador de la institución por aquel entonces.

�� La Volpe cargó contra un peso pesado de Boca: "Estaba hablando con los dirigentes y asumiendo mi responsabilidad como culpable, uno de ahí adentro dijo: 'Ahora que viene la mala, se va'. Escuché y sé quién es. Uno de los grandes. Un estúpido, un cagón".pic.twitter.com/DM5eRAcmjM — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 30, 2020

En diálogo con TyC Sports, el DT rememoró el fatídico suceso y exteriorizó que estuvo cerca de tomarse a golpes de puño con un futbolista del plantel profesional.

Sin guardarse absolutamente nada, el Bigotón inició: “Hubo un jugador que no voy a nombrar, un tarado que quise ir a pelarlo y me controlé para terminar mejor las cosas".

Sin ponerle nombre y apellido al jugador en cuestión, La Volpe prosiguió: "Fue que cuando estaba hablando con los dirigentes y asumiendo mi responsabilidad como culpable, uno de ahí adentro dijo: 'Ahora que viene la mala, se va'. Escuché y sé quién es. Uno de los grandes. Un estúpido, un cagón".

Para cerrar, indicando que él no necesariamente fue el principal responsable de las derrotas ante Belgrano, Lanús (en las últimas dos fechas del torneo) y Estudiantes de La Plata (desempate para definir al campeón), Ricardo culminó: "Yo podría decir que los culpables son los jugadores. Tuvimos dos fechas y no sacamos un punto. Los jugadores son los que juegan. Yo fui jugador antes que técnico. Adentro de un vestidor no manda un técnico".

