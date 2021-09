La triple fecha de octubre para las Eliminatorias Conmebol definirá el futuro de varias selecciones respecto a sus posibilidades para clasificar al próximo Mundial de Qatar 2022. Se vienen tres partidos decisivos para cada combinado, que ya tienen varias bajas de peso y deberán reemplazarlas.

Cada selección tiene alguna ausencia importante para lo que será la triple fecha de Eliminatorias Conmebol de octubre donde se jugarán las fechas 11, 5 y 12. Para conocer más respecto a las bajas que tendrá cada uno de los conjuntos sudamericanos de cara a lo que se viene en lo inmediato.

Las bajas para las Eliminatorias Conmebol de octubre

Argentina

La Selección Argentina se aproxima a Qatar 2022, pero para ello debe seguir ganando partidos y puede dar un paso importante en octubre. Sin embargo, tendrá algunas bajas elocuentes como las de Agustín Marchesín (Porto) y Sergio Agüero (Barcelona), quienes se recuperan de sus lesiones. En tanto, no fue convocado Emiliano Buendía, en una decisión que puede entenderse como un gesto de buena voluntad con Aston Villa por lo ocurrido en la convocatoria anterior. En tanto, no fue considerado Mauro Icardi, pese a marcar algunos goles importantes con PSG.

Bolivia

Pese a que César Farías convocó hasta 53 jugadores pensando en esta triple fecha de octubre, hay dos ausencias con respecto a la lista anterior. Gilbert Álvarez (Jorge Wilstermann) y Diego Wayar (The Strongest) no fueron considerados por el entrenador, por lo que quedan fuera de la chance de representar a Bolivia.

Brasil

Tité ha sorprendido con algunas presencias en la convocatoria brasileña. Pero, las ausencias también sorprenden. La más importante es la de Richarlison, quien se recupera de una lesión en su rodilla sufrida con su equipo, Everton. En tanto, Roberto Firmino (Liverpool), Bruno Guimaraes (Olympique de Lyon) y Dani Alves (sin equipo) no fueron considerados.

Chile

La gran preocupación de Martín Lasarte cuando dio la lista de convocados era la suspensión por acumulación de amarillas de Arturo Vidal (Inter de Milán), quien pese a ello, fue convocado. Sin embargo, ahora, se confirmó la baja de Eugenio Mena (Racing) por un desgarro y su reemplazo es Nicolás Díaz (Mazatlán). Ahora, deberá pensar en quién será su lateral izquierdo titular para esta triple fecha de octubre.

Colombia

Se pensaba que James Rodríguez podía ser convocado, tras haber limado asperezas con el seleccionado, pero al final no fue considerado por Reinaldo Rueda. En tanto, Luis Fernando Muriel tampoco está en la convocatoria, ya que recién hace pocos días volvió con Atalanta luego de una lesión, lo mismo que el caso de Yairo Moreno (León). En tanto, quedaron afuera Baldomero Perlaza (Atlético Nacional) y Álvaro Montero (Deportes Tolima)

Ecuador

Pese a que la lista todavía no ha sido definida por Gustavo Alfaro, Hernán Galíndez (Universidad Católica de Ecuador) se quedaría fuera por una lesión, que sufrió en la última triple fecha de septiembre. Ante esto, el entrenador argentino piensa en las opciones para el arco de la Tricolor.

Paraguay

Con respecto a la lista anterior de septiembre, Robert Piris da Motta (Flamengo) y Andrés Cubas (Nimes) han quedado fuera de la convocatoria de los extranjeros para octubre por lesión. En tanto, no fue considerado Braian Ojeda (Nottingham Forest).

Perú

La gran ausencia que tendrá el seleccionado dirigido por Ricardo Gareca es la de Aldo Corzo (Universitario), lesionado. En tanto, André Carrillo (Al Hilal) fue convocado, aunque no podrá estar en el primer partido de la triple fecha, ante Chile. El Tigre espera que se recupere para estar en los otros dos encuentros.

Uruguay

Óscar Washington Tabárez todavía no dio la lista de convocados, pero la gran preocupación pasa por el estado de Mauro Arambarri. El futbolista de Getafe está lesionado y todavía no ha vuelto a jugar, por lo cual, podría ser desafectado en caso de que no pueda llegar con partidos encima.

Venezuela

Leonardo González fue ratificado como entrenador de la Selección de Venezuela, tras la salida de José Peseiro. Su primera gran decisión en esta convocatoria ha sido no convocar a una de sus figuras, Jefferson Savarino. El futbolista de Atlético Mineiro venía arrastrando una lesión y, si bien jugó ante Palmeiras en la última semifinal, se decidió que no esté presente en esta próxima triple fecha de Eliminatorias Conmebol.