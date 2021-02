Leao Butrón: "La U es un grande, pero para mí Alianza Lima es el más grande"

Leao Butrón se retiró del fútbol a los 43 años, luego de 25 años de carrera futbolística. Su último equipo fue Alianza Lima en la temporada 2020, con el club íntimo también fue campeón en 3 ocasiones, la última la el año 2017.

Leao nunca escondió su hinchaje por Alianza Lima y en entrevista a Best Cable indicó: "La 'U' es un equipo grande. Yo soy hincha de Alianza y para mí Alianza es el más grande, pero la 'U' es un equipo grande, hay que dejar eso en claro, pero por cosas obvias y, que es lo bonito del fútbol, te identificas más con uno que con otro y es un tema natural".

Ante la posibilidad de haber recibido una oferta de Universitario, Leao descartó aceptarla: "Veo difícil esa situación, muy difícil. Primero, porque no creo que me llamen y después, tampoco creo que acepte".

La salida de Leao Butrón de Alianza Lima fue sorpresiva para muchos, ya que se esperaba que el arquero sea uno de los referentes del equipo para luchar por la vuelta a la Liga 1, sin embargo, la administración íntima decidió no renovarle su contrato, así como hicieron con Rinaldo Cruzado.

Sobre la llegada del técnico Carlos Bustos, Leao indicó: "Me es grato, no lo conozco personalmente, pero tengo muy buenas de él por Martín, jefe de equipo de San Martín. Viendo lo que hizo en San Martín y cómo juegan sus equipos me parece muy bien, excelente que esté Bustos como técnico".

