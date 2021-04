Farinella: "Después de Madrid no hubo más nada, fue el fin de todos los mundos"

River le ganó 2-1 a Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina y de esa manera nos aseguró que en la siguiente instancia de dicha competencia tendremos un Superclásico. Boca había vencido sin problemas a Defensores de Belgrano luego de sufrir con Claypole en la ronda anterior y de esa manera, ambos deberán verse las caras en un duelo de eliminación directa.

En Súper Fútbol, por la pantalla de TyC Sports, se debatió sobre la importancia que tendrá dicho compromiso según el presente que tiene el conjunto de Marcelo Gallardo y el de Miguel Ángel Russo, y fue Leonardo Farinella quien pidió la palabra para poder recordar lo que pasó en Madrid poco más de dos años atrás, en la final de la Copa Libertadores 2018.

"Te digo la verdad, mi vida, después de ese día, yo siento que futbolísticamente no hay nada más, se terminó todo, fue el final de todos los mundos. Si River perdía, mi tristeza hubiese sido inigualable por el resto de mis días. Y al haber ganado, mi felicidad es para toda mi vida. Por eso simplemente, un partido de fútbol", dijo explicando por qué para él cualquier compromiso que se venga nunca tendrá tanta relevancia.

"Después de la final en Madrid se terminó todo. La felicidad es para toda la vida". Leo Farinella, en @Superfutbol. pic.twitter.com/30SKbB2oDD — TyC Sports (@TyCSports) April 8, 2021

Y siguió: "Vos decís, soy un padre de familia, tengo hijos, amigos, mi mujer, mi mamá por suerte todavíá, gente a la que quiero. Y si, soy un cabeza de termo, que me implica tanto el fútbol en mi emoción. Y bueno, tengo mi parte de animalito, no comparo con la salud de algún familiar, pero en lo futbolístico, para nosotros que laburamos de esto, vivimos de esto, que de chiquitos jugamos a la pelota, aunque no hayamos podido ser profesionales, claro que nos cambió la vida, a River y Boca".

Para cerrar, trató de empatizar con los de la vereda de enfrente: "Boca hoy no lo puede digerir, por eso se hizo esta grieta tan grande, y por eso la sociedad todavía no está preparada para más Boca-River, fue muy grande la alegría y también el dolor, y es injusto hasta que yo lo diga, porque no puedo ni ponerme en el lugar del hincha de Boca. Con respeto lo digo".

