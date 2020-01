El próximo domingo, Boca e Independiente se medirán en La Bombonera por la fecha 17 de la Superliga Argentina.

Miguel Ángel Russo dirigirá al equipo de La Ribera después de 13 años lejos de Brandsen 805.

En conferencia de prensa, el entrenador apenas dio un indicio acerca de la formación que empleará para recibir al Rojo.

Esteban Andrada, arquero titular y figura el pasado semestre, no será de la partida a causa de la lesión de la que viene recuperándose.

"No, el domingo no va a estar. Está evolucionando muy bien y está cada día mejor. Está cumpliendo doble turno. No tenemos apuro con él porque los tiempos están bien. Esperaremos su evolución permanente y diaria que para nosotros es muy buena", lanzó el DT.

Su lugar sería ocupado por Marcos Díaz, mientras que Manuel Roffo iría al banco de la Primera por primera vez en su carrera.

