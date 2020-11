A Pratto lo hicieron elegir entre el gol sacando del medio y el de la final en Madrid

No es sencillo ganarse el corazón de los hinchas del fútbol argentino. Los mismos son muy exigentes, y le piden al jugador entrega, buenos rendimientos, goles. Más complicado todavía si se trata de alguno de los equipos más grandes de país, que deben ganar en cada partido para no ser puestos bajo la lupa.

Bien superado tiene ese objetivo Lucas Pratto, que llegó a River siendo cuestionado por el alto precio que se pagó por él y con el tiempo, demostró que estaba destinado a escribir historia grande con el club de Núñez.

El 'Oso' fue el autor de dos goles claves para que el conjunto de Marcelo Gallardo gane la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca, y sobre eso le preguntaron en La Oral Deportiva.

"El gol que más recuerdo es el de la Bombonera, porque fue rápido para llegar al empate y porque fue en cancha de Boca. Pero los dos fueron importantes. En frío, el de Madrid también fue clave porque faltaban unos 25 minutos para terminar, y era un momento complicado. Pero vamos a quedarnos con el de la Bombonera, ja", comenzó explicando.

Luego, sobra la chance de que se de una revancha de dicho duelo, soltó: "No he escuchado a ninguno de los chicos hablar de ese tema. Nosotros, mismo el año que jugamos la final, cuando nos tocó Gremio no pensábamos en la final sino en dar vuelta ese partido. Y después, que nos toque el que nos toque. Y hoy es la misma situación: debemos pasar octavos, cuartos y semis antes de llegar a una final. Son seis partidos clave antes de eso y no podemos pensar más allá del partido del martes", soltó.

Para cerrar, habló de su situación actual en el plantel: "Necesito jugar. Marcelo (Gallardo) lo sabe. Necesito mi oportunidad y creo que en los dos partidos que jugué demostré que estoy físicamente para pelear con cualquiera. Por eso seguiré esperando mis oportunidades. Por mi contextura y estilo de juego, necesito continuidad y esperaré".

Lee También