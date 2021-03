Agendalo, Román: el Pulga Rodríguez dijo que quiere jugar en Boca

En las últimas horas se dio a conocer que Boca tiene 10 días hábiles para contratar a un futbolista del medio local, luego de que se confirmara que Eduardo Salvio sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

De esta manera, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol tienen un corto tiempo para reforzarse con un jugador del fútbol argentino, sin importar si firmó planilla o no. La noticia es que ya hay un candidato: Luis Miguel Rodríguez.

El Pulga, figura absoluta de Colón de Santa Fe, habló con Diario Olé y manifestó sus deseos de llegar al Xeneize: “La verdad es que uno cruza los dedos y ruega porque se dé (el llamado de Román). A mí me gusta Boca, fui simpatizante, o lo soy, aunque al estar jugando uno va dejando de lado ese fanatismo”.

Además, el ex-Atlético Tucumán reveló desde cuándo nació su historia con el club de La Ribera: "A Boca lo seguía de chico, pero nunca fui a la cancha porque no tenía para viajar, así que a La Bombonera las veces que fui fue para jugar o entrenar. Pero nunca pude hacer un gol ahí… Ojalá me toque hacerlo con la de Boca para poder festejarlo, je”.

Para cerrar, el Pulga aseguró que aún no tuvo ninguna comunicación con gente de Brandsen 805: "Yo ni siquiera tengo el número de teléfono de Riquelme, pero obviamente me gustaría mucho que esté ese llamado, aunque sea para conversar. En junio me quedo sin contrato, así que veremos qué hacer…".

