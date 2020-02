Alexis Mac Allister fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina campeona del Preolímpico Sub 23 de Colombia. Miguel Ángel Russo lo pensaba como uno de los mejores jugadores de Boca. No obstante, en el medio de la competición se confirmó que la segunda temporada la iba a jugar en el Brighton de la Premier League.

Cuando jugaba en Argentinos Juniors, el equipo inglés compró su pase y lo cedió a préstamo al Xeneize, que había firmado para tenerlo hasta mitad de este año. Pero apareció el deseo del Brighton y puso alrededor de un millón de euros para llevárselo ya.

Este miércoles, Mac Allister habló en 90 Minutos de Fútbol y contó todos los detalles de su salida a Inglaterra: dejó en claro que le dijo a Juan Román Riquelme que quería quedarse y remarcó que nunca se sintió valorado en este ida y vuelta.

Mac Allister sobre su salida de Boca:



�� "Le digo a Riquelme me quiero quedar. A las horas me entero que Boca diciendo que si Brighton ponía un millón de dólares me liberan. Ahí sentí que no me valoraron. Buscaron un poco más de plata. Eso fue lo hizo que tome la otra decisión" pic.twitter.com/Alt682sXmG — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 12, 2020

"Irse de Boca no es fácil. Se me presentó una oportunidad que tal vez en junio no iba a poder tener. Yo tengo un problema y es que no tengo el pasaporte comunitario; está en trámite pero no está saliendo. Me están dando una visa que es provisoria", empezó.

Rápidamente, Sebastián Vignolo le preguntó sobre con quién habló de su salida: "Lo hablé con Riquelme. Tuve algunas charlas con él. Mi principal posición fue quedarme. Después, en ese lapso que dije que me quería quedar y después que me quería ir, pasaron cosas que no me gustaron para nada. Por eso, tomé la decisión de irme".

"El día que me llama Riquelme, él estaba enojado por algunas cosas. Me comunica que mi papá había hablado mucho, que quería hacer ese nexo con los ingleses y Boca. Yo le digo que además de ser mi papá y es mi representante. Como los ingleses pusieron diez millones de euros, él tiene la obligación de que por lo menos Boca le responda algún mail a los ingleses. Es algo lógico, de respeto. No hablo de Riquelme, hablo del club. No podés no atender a un equipo que es dueño del pase. Mi papá se estaba encargando que Boca atienda", detalló.

Además, contó cuál fue su primera posición: "Yo le digo que me quiero quedar en Boca. Él me dice 'perfecto, para nosotros estaría bueno que te puedas quedar'. Termina la conversación ahí. A las horas yo me entero que Boca manda un mail diciendo que yo no iba a ir a Inglaterra, que me iba a quedar por tal cosa, pero que si Brighton ponía un millón de dólares me liberan. Ahí sentí que no me valoran. Es simplemente buscar un poco más de plata. Eso fue lo hizo que tome la otra decisión".

Sin dudas, la palabra de Mac Allister cambió todo respecto al pensar de los hinchas sobre su salida. Muy claro el mediocampista de 21 años.

"EN BOCA NO ME VALORARON, SÓLO QUERÍAN UN POCO MÁS DE PLATA"#90MinutosFOX - Alexis Mac Allister explicó las razones de su salida y la charla que tuvo con Juan Román Riquelme. pic.twitter.com/BcCuDYMwtM — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 12, 2020 "ME QUIEREN HACER QUEDAR MAL A MÍ POR POLÍTICA"#90MinutosFOX - Alexis Mac Allister se mostró molesto por el trato que recibió por parte de la dirigencia de Boca. pic.twitter.com/109yv1iK9K — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 12, 2020 "DICEN QUE ES POR PLATA CUANDO TENÍA UNA OFERTA DE RUSIA PARA GANAR DOS MILLONES DE DÓLARES Y VINE A BOCA A GANAR MENOS DE UN TERCIO"#90MinutosFOX - Alexis Mac Allister y la interna de su salida del Xeneize. pic.twitter.com/ua154et979 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 12, 2020

Lee También