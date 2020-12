Gallardo sobre otra final Boca-River: "Hay mucho morbo"

Es inevitable. En cada Copa Libertadores que tanto Boca como River avanzan a paso firme, se comienza a especular con un posible cruce entre ambos.

Sobre eso le preguntaron a Marcelo Gallardo luego de que su equipo le gane a Godoy Cruz por 3-1 en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Maradona.

"Hay mucho morbo, mucho en juego, no sé cuántos tienen esa cosa sincera. Se puede hablar, pero no sé cuántos quieren jugar ese partido otra vez. Nosotros apuntamos a la final, no sabemos si nos va a dar. No se cuántos quieren una final de este tamaño nuevamente, a mí me encanta, no le escapo a eso", comenzó explicando.

Luego, sobre ese tema, agregó: "Sería una falta de respeto creer que vamos a llegar a la final cuando todavía quedan rivales tan duros por sortear. Hablar hoy de eso me parece injusto con los otros. Si se da, bienvenida sea".

Además, cuando le preguntaron si eran candidatos a volver a conquistar América, dijo: "El equipo se ganó un respeto por todo estos años y por lo que sigue mostrando, no es fácil mantenerse con esa presencia tanto tiempo, y el equipo lo sigue haciendo, más allá de altibajos, es normal. Más con el contexto, sin público es totalmente diferente. Es un año muy dificil para todos. Los equipos argentinos han mostrado una buena imagen y se debe a la gran mentalidad del futbolista argentino".

Y hablando sobre el torneo de clubes más importante del continente, cerró: "Está en nuestro ADN. Más allá de lo vivido, cuando nos ponemos a competir y vemos esa Copa que tanto nos gusta y nos motiva, hay un enfoque totalmente diferente. No es fácil, a mi me gusta jugar con público, es otro deporte. Jugar en canchas vacías es otra cosa. Sin embargo, tenemos que enfocarnos. En estas instancias te metés más y ahí estamos. Es el mensaje y los jugadores la desean jugar de una manera muy especial".

