Martino y el momento en el que Osvaldo Martínez le hizo vivir el "peor día de su vida como entrenador"

Aunque hoy en día Gerardo Martino es el entrenador de la Selección de México y se encuentra focalizado en llevar al Tri a lo más alto, lo cierto es que el Tata también guarda recuerdos positivos en la gran mayoría de los clubes donde le tocó trabajar y desempeñarse en el banco de suplentes.

Este lunes, en diálogo con ABC Cardinal, el director técnico argentino viajó al pasado y por unos instantes recapituló algunos de los puntos más destacados de la época en la que estaba al mando de nada más ni nada menos que la Selección de Paraguay.

Martino confesó que Martínez le hizo vivir el peor día de su vida como entrenador (Foto: JAM)

El ex mandamás del primer equipo del Barcelona, rememorando el momento en el que tuvo que anunciar su lista definitiva de futbolistas que lo acompañarían al Mundial de Sudáfrica 2010, marcó que Osvaldo Martínez, actual jugador de Puebla, le hizo vivir "el peor día de su vida como entrenador" al tener que dejarlo fuera de la misma.

"Con Osvaldito (Martínez), terrible. El peor día de mi vida como entrenador (tener que anunciarle que quedaba fuera de la lista mundialista)", Gerardo "Tata" Martino, exseleccionador de Paraguay. #CardinalDeportivo #730AM — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) June 29, 2020

Marcando que la decisión de llevar al jugador de Monterrey en aquel entonces cambió de forma radical con un partido amistoso puntual, Martino continuó: "Osvaldito era el jugador que iba seguro. Pero tuvimos un partido en Irlanda y Rodolfo Gamarra la rompió. Claro, era algo diferente a lo que teníamos".

Afirmando que el hecho de sacar a Osvaldo de la lista no fue para nada sencillo, Gerardo, rememorando aún con cierto dolor dicha elección y destacando a su vez la gran humildad del mediocampista, cerró: "Entendimos que, con todo el dolor del alma, lo lógico era llevar a Rodolfo y no a Osvaldo. Fueron unos días que la pasé muy mal. Es tan buena gente que nos vemos en México y me saluda".

