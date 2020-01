En la etapa final de su carrera a los 33 años, Osvaldo Martínez pasó del Rojinegro a Puebla, aunque reconoció que le faltó un conjunto competitivo en La Academia de Guadalajara.

"En Atlas no nos fue bastante bien pero en lo personal creo que cumplí. Me quedé con esa espinita de no irme del futbol mexicano, me veía con un gran desafío, aparte es una gran institución", declaró el mediocampista en la conferencia de prensa de este miércoles.

Ya con relación a sus objetivos con La Franja, el paraguayo expresó: "Siempre tuve la mentalidad ganadora, no vengo a competir o a estar peleando de media tabla para abajo, tengo esa mentalidad de tratar de pelear siempre un Campeonato".

El volante guaraní jugó además en Monterrey, Atlante, América y Santos en México, país en el que cosechó en total nueve trofeos.

Luego de golear a Necaxa en su debut en el Clausura 2020 de la Liga MX, Puebla visitará justamente a los Zorros el viernes desde las 21 en el Estadio Jalisco.

Tuvo continuidad sobre el final de 2019:

