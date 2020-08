Monzón cargó con todo contra River: "Lo que hizo no cayó bien en nuestra institución"

Allá a lo lejos, a mediados de marzo, se disputó la primera y única fecha de la Copa Superliga 2020. Todos los equipos se presentaron pero River tomó la determinación de no hacerlo debido al avance de la pandemia del coronavirus.

Poco tiempo después de esa drástica determinación del conjunto que comanda estratégicamente Marcelo Gallardo, el fútbol se detuvo por completo en Argentina. Y, cuatro meses y medio después, todavía no hay certezas sobre su vuelta.

En aquel entonces, quien debía jugar frente a River y quien ya se encontraba listo para hacerlo en Buenos Aires mismo fue Atlético Tucumán. Sí, precisamente el equipo que privó al Millonario de quedarse con el título en la Superliga algunos días antes.

Y, pese a que transcurren los días, las semanas y los meses, el rencor sigue reinando en Atlético Tucumán debido a aquella decisión de River. Y quien lo dejó al descubierto este sábado fue Fabián Monzón, futbolista del Decano.

"Si sabían que no iban a jugar podían avisarnos antes y no hacer viajar a todo el plantel. River tuvo un tiempo para organizarse y cuidar a todos, no solo a los suyos. Eso cayó mal en nuestra institución", comenzó disparando en diálogo con 'TyC Sports'.

"No les abrieron las puertas ni siquiera a los utileros. Ellos resguardaron a sus jugadores y a su gente, ¿y los demás qué? Si tanto te preocupan las personas o los contagios, que es peligroso, no estuvo bien lo que hicieron", completó Monzón.

