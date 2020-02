Si algo le faltaba al hincha de River para amar del todo a Ignacio Fernández, era conocer su lado más íntimo.

En diálogo con el sitio oficial del club, Nacho se abrió y contó un poco del día a día con su pareja.

"Hace tiempo que estamos juntos. Hablamos mucho porque le gusta el fútbol y hace 11 años que estoy con ella. Entiende y es la que me banca siempre en los momentos malos y es feliz con todo lo bueno que me está pasando en los últimos años", expresó sobre Juliana Lombardi, su "cable a tierra".

El cerebro del equipo de Marcelo Gallardo, además, reveló lo crítica que es ella a la hora de analizar su juego.

"Me dice las cosas como son. Por ejemplo, me plantea: 'Anoche jugaste muy mal y erraste muchos pases’, y es verdad... Y me elogia cuando juego bien. Es la que me hace disfrutar más cuando ganamos un título o me toca rendir a pleno”, contó.

El mediocampista es de los titulares más indiscutidos del conjunto de Núñez, y cada vez es más reconocido como uno de los mejores futbolistas del fútbol argentino.

Este domingo ante Banfield buscará junto al Millonario, en el Monumental, seguir en lo más alto de la Superliga Argentina, la cual lideran a 3 puntos de Boca, su principal competidor.

