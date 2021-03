"No me regalo a nadie": Erick Delgado a hinchas de Cristal por Alianza Lima

Alianza Lima está buscando arquero después de deshacerse de los servicios de Leao Butrón. Ahora, necesitan" a alguien que compita con Steven Rivadeneyra en la Liga 2.

Sonaron, entonces, tres nombres principalmente. Fisher Guevara declaró que estaba cerca. Se habló también de Ángelo Campos, quien ya pasó por la institución al igual que el primer mencionado.

Uno que también fue vinculado con el club y es identificado con otro colores es Erick Delgado. El propio arquero dijo que sería un gran reto jugar la Liga 2 con los Blanquiazules. Celestes, entonces, pegaron el grito en el cielo.

Este miércoles, este portero salió a aclarar la situación: "No he hablado con nadie de Alianza Lima. Siempre dije que Alianza me parece súper y mi familia está vinculada al club y no puedo ser esquivo a eso".

"Yo solamente dije que dije que 'no era un mal reto' pero no he hablado con nadie de Alianza Lima. Es algo que salió en un periódico pero yo no sé nada más. Es totalmente falso, yo no me regalo a nadie", aseguró después.

"Sporting Cristal como club me dio todo. Nunca podría hablar mal de ellos, me dio hasta estudios. Soy muy agradecido, la vida fue muy buena. No hay que descartar nada, pero por ahora no quiero hablar de eso", concluyó el popular Loco.

