No podemos más: Boca le preguntó a Wanchope por las comparaciones con Ronaldo

Desde que es jugador de Boca, a Wanchope Ábila lo han comparado, obviamente desde un tono irónico, con Ronaldo.

No Cristiano, sino el primero, el verdadero y el Fenómeno. Un tema que es divertido tanto para los hinchas como para él.

Justamente, este viernes, Boca publicó una entrevista de Wanchope donde respondió preguntas de los hinchas.

¿La mejor de todas? Cuando le mencionaron las comparaciones con Ronaldo y no pudo más que soltar una carcajada.

"He visto algunas cosas con el gordo Ronaldo. Me divierto, la paso bien, gracias por el cariño y las comparaciones, pero no tengo nada obviamente", respondió.

¡Un capo!

#WanchopeResponde | Los hinchas le dejaron preguntas a @wanchopeabila9 y él se animó a todas. ¿El gol que más gritó? ¿Sus ídolos de chico y actuales? ¿El compañero más divertido? Y hasta la comparación en las redes con Ronaldo... pic.twitter.com/rd1qHR9EPp — Boca Jrs. Oficial (desde ��) (@BocaJrsOficial) May 29, 2020

