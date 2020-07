No pudo elogiarlo más: la admiración de Ricardo Gareca por Paolo Guerrero

Ricardo Gareca llegó a Perú y cambió la tendencia. Un conjunto que estaba acostumbrado al fracaso, con el Tigre y mucho trabajo, comenzó a ganar logrando triunfos históricos.

No hay duda que el argentino se ganó el cariño de la gente. Él, por su parte, se muestra siempre con humildad y con respecto por su trabajo. Así también se muestra a los medios del exterior.

"El jugador peruano me enseñó a mejorar como persona. Me enseñó a tener más paciencia, a tomarme mas tiempo y a adaptarme a las circunstancias. Uno no modifica su personalidad, puede modificar su carácter de acuerdo a las vivencias que nos tocan vivir. Creo que también modifiqué mi carácter", contó sobre su experiencia en Perú.

"Siempre me deja cosas el jugador peruano. Es gente muy agradecida. Nos han tenido paciencia en los peores momentos. Nos han sostenido en el inicio cuando no dábamos pie con bola, en el inicio de las anteriores eliminatorias. Los dirigentes, Oblitas, los jugadores tuvieron una actitud muy importante dentro del campo de juego", agregó sobre su experiencia en Perú.

Ricardo Gareca, DT de la selección, habló de Mi Paolo:



"Tengo un 9 que me gusta. Tuve la suerte de llegar a Perú y encontrarme con un 9 de los que me gustan. Muchas veces uno cuando llega a un Club o Selección tiene que adaptarse o inventarlo. Siento admiración por él".

Sobre Guerrero, su capitán y goleador, dijo lo siguiente: "Tengo un "9" que me gusta. Tuve la suerte de llegar a Perú y encontrarme con un "9" de los que me gustan. Muchas veces uno cuando llega a un Club/Selección tiene que adaptarse, inventarlo o fabricarlo. Siento admiración por él, porque reúne muchas de las cualidades que yo pretendo de un delantero".

Así, Gareca elogió al jugador peruano y en particular a Paolo Guerrero. Sus palabras, la verdad, son muy positivas. En dos meses, volvemos y esperamos continuar en la senda del triunfo de la mano de Tigre ¡Confianza tiene!

7 julio 2019

Brasil 3-1 Perú

Copa América

Maracaná - Rio de Janeiro

69,968 @SeleccionPeru juega su segunda Final de Copa América (cuarto partido)



Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún; Flores, Carrillo; Cueva; Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

