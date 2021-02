No se guardó nada: Enrique Camacho respondió al departamento médico de Boca Juniors

Cuando parecía que todo estaba cerrado para que Andrés Felipe Román se convirtiera en nuevo jugador de Boca Juniors, el lateral no paso los exámenes médicos y la vinculación al 'Xeneinze' insólitamente se cayó por una enfermedad cardiaca que sufre el jugador.

Luego de varios días de incertidumbre y principalmente de dudas contra el departamento medico de Millonarios, Guillermo Brotman jefe del departamento médico de Boca Junios se refirió a una posible negligencia del Azul. “Es muy fácil de diagnosticar. Hasta un residente de primer año de cardiología se daría cuenta de lo que tiene el paciente con un electrocardiograma”.

Además agregó “La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética que se transmite de generación en generación. No es muy frecuente, se da una en cada quinientas, es muy fácil de detectar y cuando uno la detecta en un atleta de alto rendimiento se debe parar de hacer el deporte porque es progresiva. Para hacer deporte de alta competencia, está totalmente contraindicado, pues es la principal causa de muerte súbita”.

Posteriormente, Enrique Camacho, presidente de Millonarios se acercó junto al cuerpo técnico y jugadores del plantel profesional a las inmediaciones del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, a recibir a Andrés Felipe Román.

Luego, el presidente Azul entregó unas declaraciones a los medios de comunicación. "Yo no sé qué le detectaron en Boca Juniors, simplemente señalaron que no había aprobado los exámenes médicos, pero no conocemos ninguna razón científica, ni técnica concreta, que nos haya enviado Boca. Todavía no hemos recibido ni siquiera exámenes, ni nada que nos permita saber qué ocurrió. Nosotros no tenemos ningún parte médico", en respuesta a Brotman.

