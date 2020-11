El reclamo de Ruggeri a Vignolo: "Me soltaste la mano al aire"

Algunos todavía no lo podemos creer. Vemos el video una y otra vez sin parar y seguimos estallándonos de la risa por lo que le sucedió a Óscar Ruggeri.

Al 'Cabezón' le entró un llamado en vivo en pleno ESPN F90 y no tuvo problemas en decirlo para que todos sus colegas se enteren.

A los cuatro vientos, anunció que era Hristo Stoichkov quien se estaba intentando comunicar con él, pero cuando atendió y puso el altavoz se escuchó la voz de una mujer invocando el nombre de "Marina".

Claro, lo que vino después fue un festival de sus colegas. Mientras que el Negro Bulos y Cholo Sottile afirmaban que el Iphone estaba fallando de manera generalizada y anunciaba mal el contacto que estaba haciendo la llamada, Sebastián Vignolo no paraba de pincharlo.

Al día siguiente, tras haber sido tendencia todo el día en las redes sociales, Ruggeri explicó todo y se le plantó al conductor.

"Negro, te banco. Y a vos Cholo, los dos, se tiraron ahí adelante. Vos, tenías que decir, si conocés que Marinas Golf es un barrio, no un nombre. No fue duro llegar a mi casa, si vamos con Nancy ahí, a comer. No me puso mal, estás loco. Si no hice nada", le dijo al 'Pollo'.

Y completó: "Después dice que quiere ser amigo, así no. Te tenías que quedar quieto ahí, me ofrecés el monoambiente, que si tengo ropa. No quiero que me ayudes de esa manera. Ayudame como lo hicieron ellos dos. Ayer, al aire, me hiciste así, me soltaste la mano. Si vos sabías. Dejate de joder".

