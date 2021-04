Ruggeri prendió fuego a todo el Consejo de Boca: "Tienen un ego grande..."

La aparición de exjugador dentro de uno de los clubes más grandes del fútbol argentino pareció no caer nada bien en los programas deportivos de todos los días. Precisamente, en ESPNF90, donde muchas de las críticas del medio van hacia el Consejo de Fútbol de Boca, que encabeza Juan Román Riquelme.

Este viernes, ante las nuevas declaraciones de Mauricio Serna y Jorge Bermúdez, quien están justamente dentro de este nuevo Consejo, en el programa debatieron sobre el rol que tienen y sobre si realmente están capacitados para conducir futbolísticamente a un club del tamaño del Xeneize.

Uno de los más críticos frente al Consejo de Fútbol fue Óscar Ruggeri, quien dejó en claro que para él es muy difícil que un ídolo o una persona muy querido de una institución reconozca sus errores en un puesto que está muy lejos de ser el de pantalón corto y botines de once en el campo de juego.

"Estos tipos, yo te lo dije ya la otra vez, si no miden cuando llegan a estos puestos que son tan importantes, donde ya no van a tirar caños, sombreritos, las cosas que hacían, si no se preparan, si no bajan... tienen un ego grande porque la gente los puso ahí", analizó el excapitán de la Selección Argentina.

Por último, sentenció: "Como están en una posición tan grande. Por ahí el hecho de ser tan grandes no los deja ver que están pasando alrededor. Por ahí inconscientemente les están vendiendo un jugador y en vez de entrar la plata al club se va para otro lado, y por ahí ni sabe ese".

