Oscar del Portal apoya a Bascuñán en una decisión: "Es penal de Zambrano"

Julio Bascuñán fue protagonista del Perú-Brasil. No solo inclinó la cancha, sino que directamente incidió en el resultado favorable para Neymar y compañia.

Las críticas llegaron de todos lados. Desde el propio Chile, en España y hasta de Brasil culparon al réferi de malograr un partido que venía hermoso y muy parejo.

La jugada que rompió todo fue el segundo penal cobrado para Brasil. Tras un ligero contacto entre Zambrano y Neymar, el juez decidió pitar penal. En esa jugada es muy dificil defenderlo.

He dejado pasar alguno minutos para opinar en frío. Esto es lo que creo:

1. El árbitro durante el juego inclinó la cancha.

2. En el primer penal hay mano de Neymar antes del jalón.

3. Richarlison agrade a Trauco.

4. Es penal de Zambrano.

5. Es correcta la roja para Zambrano. — Oscar Del Portal (@oscardelportal) October 14, 2020

Para algunos peruanos como Oscar del Portal sí fue. Lo manifestó en twitter y obviamente recibió críticas por su opinión. Tras eso, se justificó.

í"En una toma me parece que no es penal pero después veo otra y me parece que si. Las perspectivas nos pueden llevar a acertar o equivocarnos sobre un mismo hecho. A fin de cuentas, es jugada de VAR", consideró el Chato.

Igual, condenó la forma de Julio Bascuñan el partido: "Por último, de lo que tengo mayor seguridad es que el arbitraje fue terrible".

En una toma me parece que no es penal pero después veo otra y me parece que si. Las perspectivas nos pueden llevar a acertar o equivocarnos sobre un mismo hecho. A fin de cuentas, es jugada de VAR. Por último, de lo que tengo mayor seguridad es que el arbitraje fue terrible. https://t.co/CWNRRLODiV pic.twitter.com/XlP0UPi0TX — Oscar Del Portal (@oscardelportal) October 14, 2020

En una toma veo que antes de ganar la posición estira la pierna y golpea a Neymar. Puedo equivocarme pero es jugada de VAR. — Oscar Del Portal (@oscardelportal) October 14, 2020

Lee También