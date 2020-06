"Es un sinvergüenza": Puma Carranza acusó vínculo de Comizzo con GREMCO

La salida de Gregorio Pérez en particular y todos los problemas que hay hoy en la U en general molestan mucho a todo amante del fútbol peruano. Obviamente, los hinchas cremas son los más frustrados.

Entre ellos, también sus jugadores y referentes también se manifiestan. El Puma Carranza, por ejemplo, habló a PBO digital y fue durísimo contra GREMCO y de paso le pegó a Comizzo.

"Ese señor (Ángel Comizzo), no sé como lo llamen ustedes, tiene un amigo de los caballos, que es amigo del supuesto administrador que es de Gremco. Ellos tienen un pacto de traerlo a este sinvergüenza", disparó por ejemplo el ídolo crema.

Después de esto, recordó cuando echaron a Roberto Chale: "Lo botaron con seguro médico porque son resentidos, porque nosotros decimos las cosas claras. A ellos (administración) les gusta buscar títeres", continuó.

Después de esto, el Puma aseguró que no se debe a los dirigentes, sino a la institución: "A mí no me interesan los administradores, a mí me interesa el club, lo quieren desaparecer".

Así, Carranza se expresó con mucha molestia por la situación que vive el club de sus amores. Como muchos, señala a GREMCO com enemigo y a Comizzo como aliado de esta administración ¡Picante el Puma!

